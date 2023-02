“Le truffe, conoscerle per difendersi”, incontro a Bastiglia

Da domani, mercoledì 1 marzo, e per tutto il corso dell’anno, la Polizia Unione Comuni del Sorbara inizia un ciclo di conferenze con i cittadini nei territori dei 4 Comuni per confrontarci e dare consigli utili relativamente a varie tematiche.

Si parte alle ore 10:30 a Bastiglia dove il comandante del corpo incontrerà i cittadini presso i locali della polisportiva di Bastiglia per confrontarsi e dare consigli utili relativamente alla prevenzione delle truffe

