Medolla, Auser e Circolo Arcobaleno gestiranno temporaneamente la Sala Arcobaleno

MEDOLLA – Il Comune di Medolla ha assegnato temporaneamente gli spazi della Sala Arcobaleno in via Amendola, restituita alla cittadinanza dopo il recupero post sisma, alla gestione di Auser e Circolo Arcobaleno. La scelta delle due associazioni – spiega il Comune attraverso una nota stampa – è dovuta al loro impegno nei confronti della fragilità per quel riguarda i trasporti di persone con mobilità ridotta (Auser) e di attività aggregative per gli anziani, anche post pandemia (Circolo Arcobaleno).

Si tratta della fase intermedia di quel percorso che andrà a chiudersi con una vera e propria coprogettazione insieme alle associazioni medollesi del Terzo Settore, oltre al contributo dei singoli cittadini e degli alunni delle scuole che hanno partecipato al progetto di rigenerazione culturale CRATERI, rivolto ai nove Comuni della provincia di Modena coinvolti dal sisma 2012, ideato dall’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna e presentato nel 2020 alla Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia.

Per festeggiare questa nuova fase dello spazio che per intere generazione di medollesi ha rappresentato occasione di socialità e aggregazione, e che non ospiterà solo le attività di Auser e Circolo Arcobaleno, rivolgendosi a persone di tutte le età compresi giovani e giovani famiglie, le due associazioni hanno organizzato nei locali di via Amendola un piccolo rinfresco sabato 18 febbraio alle ore 10.30.

“Questo progetto di attivazione territoriale – commenta la vicesindaca e assessora alle Politiche socio-educative Graziella Zacchini – costituisce una modalità con cui poter rendere il territorio alla portata delle persone di tutte le età, non solo mettendo a disposizione dei luoghi, ma facendo sì che siano gli stessi cittadini a rendere quei luoghi un posto dove voler vivere e trascorrere del tempo, realizzando pienamente il concetto di comunità”.

