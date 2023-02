Medolla, l’azienda Menù protagonista a Sanremo con una pizza dedicata a Chiara Ferragni

MEDOLLA – L’azienda Menù di Medolla è stata confermata per il terzo anno consecutivo official supplier di Casa Sanremo e sarà dunque presente alla 73esima edizione del Festival, che prenderà il via nella serata di oggi, martedì 7 febbraio. L’azienda medollese sarà protagonista con i suoi prodotti all’interno dell’Arena del Gusto, area dedicata alla pizza, prodotto culinario italiano per eccellenza. Una, in particolare, la novità proposta dall’azienda Menù: una pizza dedicata a Chiara Ferragni, farcita con crema cacio e pepe (di produzione dell’azienda), provola di bufala affumicata, porchetta, patate viola, mandorle e basilico.

