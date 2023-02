Mirandola, abbattimento alberi ammalorati: divieto di circolazione in via San Martino Carano

MIRANDOLA – Divieto di circolazione in via San Martino Carano, a Mirandola, oggi, giovedì 16 febbraio, e domani, venerdì 17 febbraio, dalle ore 8 alle ore 17, per consentire i lavori di abbattimento di alberi ammalorati. A renderlo noto è il Comune di Mirandola, che specifica che il divieto di circolazione è valido in via San Martino Carano nel tratto compreso fra l’intersezione con via Posta e l’intersezione formata con via Farini e via Tagliate.

