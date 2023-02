Mirandola: accusato di violenza sessuale, chiede risarcimento di 200mila euro

MIRANDOLA – Tutto sarebbe avvenuto la notte di Natale in una discoteca di Poggio Rusco, nel mantovano. Una ragazza di 21 anni residente nel paese, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, accusa un 25enne di Mirandola di violenza sessuale nei suoi confronti. I due si erano conosciuti qualche tempo prima nel bar dove la ragazza lavorava. Per diverso tempo non si erano più visti, per poi incontrarsi casualmente la notte di Natale in discoteca. Qui, secondo la versione della ragazza, sarebbe avvenuta la violenza sessuale, subito denunciata prima ad un buttafuori del locale, poi anche sui social, dove la ragazza pubblica foto di presunti ematomi sul collo, tanto che la vicenda finisce sulla bocca di tutti nei due paesi. Sui fatti avvenuti la notte di Natale hanno indagato a lungo i Carabinieri di Poggio Rusco, ma dalle loro ricostruzioni non è emerso alcun tipo di violenza da parte del ragazzo mirandolese nei confronti della giovane, come testimoniato anche da altre persone presenti nel locale e, soprattutto, dai filmati delle telecamere di videosorveglianza della discoteca. Così, il 25enne, che da subito aveva negato di aver commesso qualsiasi tipo di violenza, ha deciso di denunciare la 21enne per diffamazione aggravata, chiedendo un risarcimento di 200mila euro.

