Mirandola, camion esce di strada in via Imperiale

MIRANDOLA – Un camion è uscito di strada nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17, in via Imperiale, a Mirandola. Ancora da ricostruire la dinamica degli avvenimenti, sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Mirandola per la gestione della viabilità.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017