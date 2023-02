Mirandola celebra il 560° compleanno di Giovanni Pico

MIRANDOLA – Nella mattinata di oggi, venerdì 24 febbraio, il sindaco di Mirandola, Alberto Greco, ha partecipato alle celebrazioni in occasione del 560° compleanno del filosofo cittadino Giovanni Pico. Il primo cittadino, in rappresentanza dell’Amministrazione, accompagnato dalla presidente del Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”, prof.sa Renata Bertoli, ha deposto un mazzo di fiori ai piedi del monumento dedicato all’umanista. La mattinata si è conclusa con la lettura, da parte di Claudio Sgarbanti, del sonetto n°40 pubblicato per la prima volta nel 1894 da Felice Ceretti.

“L’Amministrazione onora un concittadino tanto illustre capace, con i suoi talenti ed i suoi manoscritti, di rendere Mirandola famosa in Italia e nel Mondo – ha dichiarato nel suo intervento il sindaco di Mirandola Alberto Greco – L’amore per Città, che Giovanni Pico ha raccontato per tutta la sua esistenza, rappresenta una bellissima testimonianza da tramandare in modo particolare alle generazioni più giovani”.

