Mirandola, da LivaNova nuovo macchinario per le procedure di bypass cardiopolmonare

MIRANDOLA – LivaNova, azienda leader di mercato nel settore della tecnologia e innovazione medica con uno stabilimento anche a Mirandola, ha annunciato l’inizio della distribuzione commerciale limitata di EssenzTM Perfusion System. La release è stata avviata in alcuni centri selezionati in tutta Europa, dopo il successo dell’esperienza clinica presso due dei principali centri: il Policlinico San Donato di Milano e il Catharina Hospital di Eindhoven in Olanda. Composto da una macchina cuore-polmone (HLM) e da un Patient Monitor di nuova generazione, Essenz mette in primo piano i dati per offrire un

approccio a misura di paziente che supporta il processo decisionale basandosi sui dati durante le procedure di bypass cardiopolmonare salvavita (CPB). Il Catharina Hospital è stato il primo ospedale al mondo a trattare casi clinici con Essenz Perfusion System.

“Siamo orgogliosi di essere stati i primi ad aver introdotto il sistema di perfusione Essenz nella nostra pratica clinica, soprattutto per il grande coinvolgimento che abbiamo avuto nel processo di sviluppo del sistema” ha affermato Eddy Overdevest, perfusionista al Catharina Hospital. “Fin dal primo giorno in sala operatoria, abbiamo percepito un livello di confidenza tale che ci ha permesso di adottarlo immediatamente in svariati casi clinici, fidandoci del sistema e della nostra capacità di lavorare con esso. Con Essenz Perfusion System, stiamo entrando in una nuova era in cui possono unirsi la tecnologia e l’esperienza del perfusionista per fornire cure personalizzate ai nostri pazienti.” “Siamo molto soddisfatti delle prestazioni della macchina e siamo entusiasti di poterla finalmente utilizzare per supportare i pazienti durante gli interventi a cuore aperto”, dichiara Mauro Cotza, chief perfusionist al Policlinico San Donato di Milano. “Siamo felici di essere stati il primo ospedale al mondo a mettere un paziente in bypass con Essenz durante un intervento mini-invasivo di sostituzione della valvola mitrale”.

Essenz Perfusion System è sviluppato grazie a 50 anni di rapporti di fiducia con i perfusionisti. LivaNova ha lavorato a stretto contatto con oltre 300 perfusionisti nel mondo che hanno partecipato ad ogni singolo step di sviluppo e definizione per rispondere a tutte le esigenze di sala operatoria, con un’enfasi sulla sicurezza dei pazienti e la gestione dei rischi. Il sistema completo offre flessibilità e scalabilità per ottimizzare il coordinamento delle cure intraoperatorie. Essenz Perfusion System si fonda sulla legacy della LivaNova S5TM HLM.

Il cockpit di Essenz HLM e Essenz Patient Monitor sono collegati ma funzionano separatamente. Inoltre, ogni pompa di Essenz è controllata individualmente. L’accurata tecnologia di rilevamento e il pannello di controllo intuitivo sul Essenz Patient Monitor forniscono dati durante ogni utilizzo. Con un’interfaccia intuitiva Essenz Patient Monitor registra e visualizza continuamente dati ed eventi per assistere il perfusionista durante l’intera procedura.

Essenz Perfusion System è caratterizzato da un design ergonomico, che comprende una gestione avanzata dei cavi e un design con pompe a stativo che mantiene l’area pulita e igienica. L’innovativo cockpit offre una visione centrale per controllare il dispositivo e tutti i parametri di perfusione del paziente. Le pompe a montante stativo permettono all’utilizzatore di posizionare le attrezzature monouso a proprio piacimento (per es. l’ossigenatore e i set di tubi per perfusione) Inoltre, Essenz Perfusion System è supportato da un apposito team di assistenza reattivo composto da ingegneri locali in più di 100 Paesi e da un centro di assistenza globale per rispondere a qualsiasi esigenza.

“Durante le procedure a cuore aperto, i perfusionisti giocano un ruolo critico e il sistema di perfusione funge da cuore e polmoni del paziente durante l’operazione”, racconta Marco Dolci, presidente della Divisione Cardiopolmonare di LivaNova. “Durante il processo di progettazione di Essenz, abbiamo appreso direttamente dai perfusionisti la loro necessità di avere un sistema flessibile e affidabile che permettesse loro di accedere a dati completi per informare in sala operatoria l’assistenza specifica dei pazienti. Grazie alla combinazione di hardware e software di nuova generazione, Essenz Perfusion System sarà al servizio dei pazienti e consentirà ai perfusionisti di prendere decisioni informate per fornire cure sempre più personalizzate ai pazienti”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017