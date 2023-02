Mirandola, incidente sulla Canaletto all’incrocio con via di Mezzo e via Camurana: due feriti

MIRANDOLA – Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 1° febbraio, sulla Strada Statale 12 (Canaletto), in territorio mirandolese (San Giacomo Roncole), all’incrocio con via di Mezzo e via Camurana. Due le vetture coinvolte nello scontro, la cui dinamica non è stata ancora chiarita. Sul posto, oltre ad un’ambulanza, è giunta la Polizia Locale di Mirandola per gestire la viabilità e per i rilievi, ora terminati. La viabilità è stata regolarmente ripristinata. Due persone, rimaste ferite nell’incidente, sono state trasportate al pronto soccorso di Baggiovara in codice di media gravità

