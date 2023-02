Mirandola, incidente sulla Strada Statale 12 in direzione Poggio Rusco

MIRANDOLA – Ennesimo incidente stradale sulla Canaletto: il sinistro si è verificato nella mattina di oggi, venerdì 17 febbraio, nel territorio di Mirandola, in direzione Poggio Rusco. La dinamica dei fatti non è ancora chiara: sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Mirandola per i rilievi e per la gestione della viabilità, che ora è stata regolarmente ripristinata.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017