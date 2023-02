Mirandola, interruzione della circolazione in via Luosi dal 20 febbraio al 10 marzo

MIRANDOLA – L’Amministrazione comunale di Mirandola rende noto che, nel periodo compreso fra lunedì 20 febbraio e venerdì 10 marzo, è stata disposta l’interruzione della circolazione in via Luosi – nel tratto compreso fra via Don Minzoni e piazza Garibaldi – per consentire l’esecuzione di scavi sulla sede stradale. Nelle giornate di sabato e domenica sarà ripristinata la viabilità ordinaria.

