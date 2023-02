Mirandola, LivaNova apre le porte agli studenti dell’ITS Biomedicale

MIRANDOLA – —LivaNova, società globale di tecnologia e innovazione medica con 1.000 dipendenti nella sede di Mirandola, ha accolto la settimana scorsa gli studenti dell’ITS Biomedicale di Mirandola per una visita al proprio stabilimento produttivo. Gli studenti, impegnati in un percorso di studi biennale in alta formazione tecnica orientata al mondo biomedicale, hanno potuto così visitare lo stabilimento di produzione di dispositivi cardiopolmonari e le camere bianche dove avviene la produzione di ossigenatori, un’opportunità per approfondire la loro formazione e vedere applicati i loro studi. Un gruppo di dipendenti LivaNova, tra cui ingegneri, supervisori ed ex studenti ITS che ora lavorano nello stabilimento di Mirandola, erano a disposizione per guidarli e condividere le loro conoscenze e competenze.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017