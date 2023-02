Mirandola, restauro Teatro Nuovo: ditte chiedono 2 milioni al Comune

MIRANDOLA – Contenzioso in atto, a Mirandola, tra le ditte del Consorzio incaricato di svolgere i lavori di restauro del Teatro Nuovo, danneggiato dal terremoto del 2012, e il Comune. Il cantiere del Teatro Nuovo già a luglio dello scorso anno si era fermato, ma allora si era parlato di problemi tecnici. Ora, nell’ultimo Consiglio comunale, riporta la “Gazzetta di Modena”, è stato il sindaco Greco ad annunciare l’azione legale civile avviata dal Consorzio nei confronti del Comune di Mirandola: Consorzio che richiede due milioni di euro all’Amministrazione comunale. Nella circostanza, però, non sono state chiarite le cause che hanno portato al contenzioso tra ditte e Comune: l’unico dato certo è che la Giunta mirandolese ha approvato lo stanziamento di 48mila euro per sostenere le prime spese legali.

