Modena Calcio femminile, manita dell’Under 19 all’Imolese: doppiette di Nicolini e Azzoni

MODENA – Manita gialla contro l’Imolese: le ragazze del Modena calcio femminile Under 19 di mister Brovia superano 5-1 le pari età dell’Imolese e consolidano il secondo posto in campionato, portandosi ad un solo punto dalla capolista Bologna che sarà la prossima avversaria delle giovani canarine nel big match di sabato prossimo.

Il primo tempo inizia con un’incertezza della difesa gialloblu che regala il gol del vantaggio alla squadra ospite. Al 19′, occasione per il Modena con Manfredi che non riesce a finalizzare un’ottima azione di squadra. Il pareggio delle giovani canarine arriva al primo minuto del secondo tempo: è Vincini a risolvere una mischia in area insaccando il pallone in rete. Al 49′, è Nicolini con un tiro da fuori a regalare il vantaggio alle gialloblù, poi è Azzoni, al 58′ con un tiro a giro in diagonale e al 67′ con un eurogol al volo in piena area di rigore, a chiudere la partita con la sua seconda doppietta stagionale. All’83’ e di nuovo Nicolini a trovare la rete del definitivo 5-1.

Di seguito, alcune immagini del match (nelle foto, la calciatrice Virginia Azzoni, autrice di una doppietta nella gara contro l’Imolese):

Il tabellino:

MODENA CF 5

ACD IMOLESE FM 1

RETI: 8′ Zerbini (I), 46’Vincini (M), 49′, 83′ Nicolini (M), 58′ 67′ Azzoni (M).

Modena Cf: Torresin, Casolari (60’Perna), Baiano, Bonomo, Bobirneaga, Vincini (82′ Verna), Nicolini, Catellani (46′ Azzoni), Occhilupo, Policarpio. A disp: Cimorelli, Ojog. All. Brovia

ACD Imolese FM: Costantini, Dieng, Timoncini, Rango, Paoletta, Tomasello, Zerbini, Guerrini, Tofani, Zitolo, Fabbri.

Note: partita iniziata con 45 minuti di ritardo.

