Polizia Locale Mirandola, promozione a commissario capo per Emanuela Ragazzi: sarà vicecomandante

MIRANDOLA – Promozione a commissario capo della Polizia Locale di Mirandola per l’agente Emanuela Ragazzi, che assumerà contestualmente la funzione di vicecomandante. Entrata nel corpo della Polizia Locale di Novi di Modena nel 1993, Emanuela Ragazzi si è trasferita a Mirandola nel successivo 1995. Divenuta rapidamente un punto di riferimento per le lezioni di educazione stradale e di sicurezza nelle scuole, dopo aver partecipato a corsi di perfezionamento in criminologia clinica psicologia criminale all’Università di Milano, venne nominata commissario di Polizia Locale nello scorso 2022. Nella foto: a sinistra l’assessore alla Sicurezza Roberto Lodi, a destra il neo Commissario Capo Emanuela Ragazzi

