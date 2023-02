Prova ad impedire all’amica di partire: circolazione ferroviaria bloccata per un’ora a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Voleva impedire all’amica di prendere il treno e partire. Per questo, si legge sul “Resto del Carlino”, un 25enne di origine marocchina, nella mattinata di ieri, martedì 7 febbraio, ha lanciato la borsetta della donna sul tetto di un treno alla stazione di San Felice, creando notevoli disagi alla circolazione ferroviaria. Il giovane, infatti, forse pentitosi del gesto, si è poi arrampicato sul convoglio per recuperare la borsa, ma a quel punto è stato necessario staccare la corrente sulla linea diretta a Bologna, per evitare che l’uomo corresse rischi. Ciò ha comportato il blocco della circolazione ferroviaria per circa un’ora, con notevole disappunto da parte dei passeggeri che si chiedevano cosa stesse accadendo. Il giovane, una volta recuperata la borsetta, è riuscito a fuggire prima dell’intervento della Polizia ferroviaria, ma, rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza, probabilmente dovrà ora rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio.

