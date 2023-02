San Felice, mamma e figlia mettono in fuga due ladri

SAN FELICE SUL PANARO – Due donne, madre e figlia, sono state protagoniste a San Felice di un tentato furto in appartamento sventato lunedì 30 gennaio a San Felice. Come riporta la “Gazzetta di Modena”, infatti, durante la sera le due donne sono uscite dalla propria abitazione per controllare quella dei vicini, partiti quel giorno per una gita fuori porta. Proprio nel corso del sopralluogo, madre e figlia si sono imbattute in due ladri che stavano tentando di accedere all’abitazione dei vicini. Le due donne hanno iniziato ad urlare, mettendo in questo modo in fuga i malviventi, che sono riusciti a fuggire prima che qualcuno potesse fermarli. Sul posto sono, poi, giunti anche i Carabinieri, ora al lavoro per rintracciare i ladri.

