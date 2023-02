San Felice, prosegue l’iter per la nuova caserma dei Carabinieri: area ceduta al demanio

SAN FELICE SUL PANARO – Martedì 14 febbraio è stato sottoscritto il rogito con il quale il Comune di San Felice sul Panaro ha costituito e concesso gratuitamente al demanio dello Stato – Direzione regionale Emilia-Romagna – il diritto di superficie per la durata di 99 anni sull’area di circa 3.600 metri quadrati, di proprietà comunale, posta in via La Venezia, nella zona del polo scolastico, su cui sorgerà la nuova caserma dei Carabinieri.

“Prosegue quindi – spiega l’Amministrazione comunale di San Felice attraverso una nota stampa – l’iter per la realizzazione dell’edificio che garantirà ai militari di San Felice una struttura più moderna e funzionale. Allo stato attuale – prosegue il Comune – è difficile ipotizzare i tempi, ma la nuova caserma sarà realizzata dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione col demanio dello Stato con i fondi del PNRR, normalmente garanzia di celerità. In questo modo verrebbe realizzato in paese con i fondi del PNRR un altro importantissimo edificio come la caserma dei Carabinieri, dopo la casa della comunità e la costruzione di nuove residenze protette all’interno del vecchio “Picchio”, strutture fortemente volute dall’attuale Amministrazione comunale. Va ricordato – conclude l’Amministrazione comunale – che la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri era uno dei primi punti del programma elettorale del sindaco Michele Goldoni”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017