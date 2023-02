San Possidonio, primarie Pd nella sede della Pro Loco. Il sindaco: “Idea incomprensibile”

SAN POSSIDONIO – Polemiche a San Possidonio per la scelta di svolgere le primarie del Pd, in programma domenica 26 febbraio, nella sede della locale Pro Loco. In merito è intervenuto il sindaco di San Possidonio Carlo Casari con un post su Facebook:

“Trovo veramente incomprensibile l’idea di fare domenica 26 febbraio le primarie del Pd nella sede della locale Pro Loco, che da poco ha ripreso dopo un periodo di pausa le attività di divulgazione delle eccellenze del nostro territorio, fornendo un indispensabile e valido supporto alle attività dell’Amministrazione comunale, grazie alla rinnovata presidenza. La Proloco, associazione apartitica e apolitica, a mio parere non doveva essere coinvolta in una manifestazione seppur democratica, sempre di appartenenza politica. Ci sono altri spazi pubblici disponibili, ma forse c’è la volontà da parte dei dirigenti del Pd di politicizzare ogni cosa disponibile, evidentemente segnale di una grave crisi ideologica e politica”.

A stretto giro di posta è arrivata la risposta della Pro Loco di San Possidonio, sempre affidata ad un post su Facebook:

“In merito al post del sindaco Casari, siamo ad informare che la sede della Pro Loco di San Possidonio è aperta e disponibile a cittadini, associazioni, partiti politici ecc. Nel caso specifico ci è stato riconosciuto un contributo per le attività istituzionali e per le spese di gestione dell’ ufficio, che seppure in comodato d’uso gratuito, esistono. Non intendiamo essere identificati con nessuna parte politica perché la nostra missione è fare conoscere la storia e le eccellenze del nostra comunità al di fuori di qualsiasi forza politica”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017