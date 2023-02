Senza biglietto, aggredisce capotreno facendolo cadere: 19enne denunciato

VIGNOLA – Nella giornata di ieri, 9 febbraio, personale in servizio presso il Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale ha identificato e deferito alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino straniero di 19 anni che poco prima aveva aggredito un capotreno in servizio a bordo di un

convoglio della linea Bologna – Vignola.

In particolare, il viaggiatore, risultato sprovvisto del biglietto, al fine di sottrarsi all’identificazione ha violentemente spintonato il ferroviere facendolo cadere a terra per poi cercare di allontanarsi appena il treno è giunto nella stazione di Ponte Ronca. L’immediato intervento di due appartenenti alle forze dell’ordine presenti a bordo treno, liberi dal servizio, ed il successivo intervento della pattuglia Polfer e degli operatori della Polizia Locale Unione Reno-Lavino, ha permesso di identificare e denunciare il giovane, il quale, al termine degli adempimenti di rito, è stato deferito in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

