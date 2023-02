Temperature in calo anche in pianura, allerta gialla per mercoledì 8 febbraio

Si abbassano le temperature in Emilia-Romagna, anche nelle zone pianeggianti. Per questo, è stata diramata un’allerta gialla, valida dalle 00:00 di domani, 8 febbraio 2023, fino alle 00:00 del 9 febbraio 2023, per temperature rigide per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per neve per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Per la giornata di mercoledì 8 febbraio è, infatti, prevista una diminuzione delle temperature per l’afflusso di aria fredda da est che determinerà la persistenza di temperature medie giornaliere inferiori a 0°C sulle zone di pianura e collina e -3°C sulle zone di montagna. Sono previste inoltre deboli precipitazioni nevose sulla Romagna con accumuli medi di neve tra 5-10 cm ad eccezione della costa dove potrebbero assumere carattere misto.