Tentato furto in un bar, coppia arrestata mentre prova a fuggire

MODENA – Un uomo e una donna italiani, rispettivamente di 47 e 43 anni, sono stati arrestati in flagranza per il reato di tentato furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio pubblico dalla Polizia di Stato.

Intorno alle ore 1.30 del 31 gennaio scorso, a seguito di segnalazione alla linea di emergenza 112 NUE di un furto in atto presso un bar in via Emilia Ovest, a Modena, tre pattuglie della Squadra Volante si sono portate immediatamente sul posto, confluendo da direzioni diverse al fine di limitare le possibili vie di fuga, riuscendo ad intercettare la coppia mentre si stava allontanando dal locale.

Alla vista della Polizia, i due, incappucciati, hanno tentato, invano, di nascondersi tra le auto in sosta. Nella tasca dei pantaloni dell’uomo sono stati rinvenuti 150 euro in banconote e monete, mentre la donna custodiva all’interno del giubbotto un telefono cellulare, risultato essere di proprietà del titolare del bar.

Dal sopralluogo messo in atto nell’immediatezza dei fatti sono stati riscontrati segni di effrazione sulla porta d’ingresso, il registratore di cassa era aperto e il portamonete, privo di contenuto, appoggiato su un bancone. Sempre all’interno del negozio sono stati rinvenuti un’asta di metallo e un guanto da lavoro destro, corrispondente al modello del guanto sinistro, trovato nella disponibilità dell’indagato.

Gli agenti hanno immediatamente avvisato il titolare del locale, fornendo il supporto per le procedure del caso e, terminati i rilievi, restituendo la refurtiva.

Nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 1 febbraio, l’arresto è stato convalidato.

