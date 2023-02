Trasporto pubblico extraurbano, nuovi orari per bus e corriere da lunedì 27 febbraio

Partenze posticipate di 5/10 minuti e allineate alle 13.30 e 14.30 dall’Autostazione di Modena, per tutte le destinazioni extraurbane, per agevolare il rientro a casa degli studenti in uscita dalle classi alle 13 e alle 14.

Questa la novità più rilevante prevista all’interno della riprogrammazione degli orari del servizio di trasporto pubblico modenese in vigore dal prossimo lunedì 27 febbraio. La modifica è stata prevista da aMo in collaborazione con SETA dopo un periodo di osservazione dell’assetto del servizio nel primo anno di completa ripresa della frequenza scolastica dopo l’epidemia di Covid.

Per migliorare gli interscambi con le navette provenienti dai Poli scolastici e con i mezzi urbani, anche in considerazione dei potenziamenti dei servizi attivati da aMo, dal 27 febbraio tutti i bus extraurbani partiranno dall’Autostazione alle 13.30 e alle 14.30. Rimodulazioni di orario sono previste anche per le coincidenze a Maranello e per le partenze di alcune corse a Vignola e Sassuolo.

Tra le novità previste da lunedì 27 aMo sottolinea anche il prolungamento della linea urbana 2 di Modena dal cimitero San Cataldo al capolinea Sant’Anna, per consentire l’interscambio con le linee 11 e 13 e le modifiche di orario della linea 15 per Villanova, che permetteranno agli studenti in uscita dalle scuole di utilizzare anche il servizio urbano per rientrare a casa. La mappa del servizio urbano di Modena aggiornata con la nuova linea 15 e le modifiche ai percorsi delle linee 4, 6 e 2 è disponibile sul sito di SETA.

