Trovato in possesso di un coltello a serramanico, denunciato 22enne

MODENA – Proseguono i controlli dei Carabinieri della provincia di Modena per garantire la sicurezza dei cittadini nelle piazze ed aree verdi della città. Nel pomeriggio di mercoledì 1° febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno effettuato una serie di controlli in viale Gramsci, via Attiraglio, complesso R-NORD e parco XXII Aprile. Durante il controllo all’interno del parco, un equipaggio di Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile ha fermato e controllato un 22enne, trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I predetti controlli straordinari, pianificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, proseguiranno anche nei prossimi giorni, nelle zone cittadine più esposte a reati contro il patrimonio e reati di strada, come lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017