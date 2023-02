Una nuova palestra per gli istituti “Corni” e “Selmi”

MODENA – Una nuova palestra, per rispondere alle esigenze didattiche crescenti, sarà realizzata nell’area del polo scolastico Leonardo, a Modena, che ospita gli istituti superiori Corni e Selmi, grazie ad un nuovo finanziamento da parte del ministero dell’Istruzione, che ha assegnato alla Provincia di Modena due milioni e 500mila euro per la sua costruzione. Oltre a questi fondi, sono stati stanziati anche 900 mila euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione della palestra dell’istituto superiore Cavazzi di Pavullo e un milione e 500 mila euro per interventi alla palestra del Barozzi, a Modena.

Per quanto riguarda la nuova palestra del Corni – Selmi, potrà essere utilizzata contemporaneamente dai due istituti scolastici, realizzando due campi da gioco da 450 metri quadrati ciascuno, suddivisibili con tendone movimentabile. Inoltre l’edificio, che avrà una superficie complessiva di 1.350 metri quadrati, sarà dotato di spogliatoi indipendenti per le classi dei due istituti, da uno spogliatoio per i docenti, oltre all’infermeria e una tribuna per il pubblico.

Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento saranno realizzati tenendo conto dell’efficientamento energetico degli edifici, grazie a pannelli fotovoltaici che permetteranno di coprire gran parte del fabbisogno energetico. La palestra sarà realizzata in adiacenza al plesso scolastico e sarà collegata al campus con un percorso rettilineo ciclopedonale e sarà realizzata una pensilina coperta per garantire una maggiore protezione degli studenti dagli agenti atmosferici. I lavori dovranno essere aggiudicati entro l’anno, così da poter completare l’intervento entro i primi mesi del 2026 e non comporteranno interruzioni dell’attività didattica, poiché saranno realizzati in una zona non adiacente alle aule dei due istituti.

Attualmente l’Istituto di Istruzione Superiore “Selmi” con indirizzo liceo linguistico e tecnico biologico conta a 1783 studenti per 74 classi mentre la sede distaccata dell’Istituto di Istruzione Superiore “Corni” con indirizzo tecnico in chimica ed elettronica ospita 1125 studenti per 45 classi, e le due palestra esistenti non garantiscono la copertura del calendario scolastico settimanale, oltre a quello extrascolastico utilizzato da associazioni sportive al pomeriggio e alla sera.

I finanziamenti sono stati pubblicati sul sito del Miur lo scorso 26 gennaio e fanno parte del provvedimenti del Governo a favore delle palestre delle scuole superiori finanziate che riguarda complessivamente 171 interventi finanziati con 255 milioni di euro e che sono risorse aggiuntive stanziate a seguito dell’incontro politico tra ministro Valditara e presidente di Upi Michele de Pascale.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017