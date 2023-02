Unione del Sorbara, una delegazione a Roma per il progetto Polis di Poste Italiane

Una delegazione di amministratori dei Comuni dell’Unione del Sorbara ha preso parte lunedì scorso 30 gennaio a Roma alla presentazione del progetto “Polis: dai piccoli Comuni si fa grande l’Italia” di Poste Italiane. Obiettivo del progetto è quello di far diventare gli uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti in sportelli in grado di emettere anche certificati anagrafici, raccogliere richieste di emissione di documenti quali, per esempio, il passaporto, la carta d’identità e il primo codice fiscale. L’iniziativa coinvolgerebbe circa 7mila uffici postali, che saranno trasformati in sportelli unici di prossimità, capaci di dare risposte capillari ai cittadini delle zone periferiche.

“Una proposta che sembra andare nella direzione giusta – spiegano Moreno Gesti, vicesindaco di Ravarino, Andrea Berselli, assessore all’Ambiente di Bomporto e Gianluca Tedesco, assessore al Bilancio di Bastiglia, gli amministratori che hanno partecipato all’incontro in rappresentanza dell’Unione –, un progetto centrato sui reali bisogni delle nostre comunità, in grado di ridurre la distanza tra la Pubblica amministrazione e la cittadinanza e contribuire a quella semplificazione burocratica auspicata tanto dai cittadini quanto da noi amministratori. In realtà come le nostre, avere dei presidi dislocati sul territorio rappresenterebbe un significativo passo in avanti nei servizi alla comunità. Si tratta ora di capire in quali tempi e modi questa novità troverà attuazione negli uffici postali dei nostri territori”.

Il progetto sarà finanziato con risorse del piano complementare PNRR per 800 milioni di euro e per 400 milioni di euro da Poste Italiane. Ad oggi sono già circa quaranta, in tutta Italia, gli Uffici Polis e la proiezione è di arrivare a 1.500 entro la fine del 2023, mentre la ristrutturazione di tutti i 7mila uffici postali periferici dovrebbe essere completata entro il 2026.

