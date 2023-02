“Vivi Mo’ i tuoi cinema”, anche a Bomporto film per famiglie e collaborazioni con la biblioteca

BOMPORTO, MARANELLO, PAVULLO – Un interessante e divertente connubio tra film per tutta la famiglia e laboratori e letture in biblioteca per i più piccoli nell’ambito del progetto ‘Vivi Mò i Tuoi Cinema’, ideato e curato da ATER Fondazione con il fondamentale sostegno della Fondazione di Modena e delle amministrazioni comunali di Bomporto, Maranello e Pavullo nel Frignano.

A partire da domenica 19 febbraio prende il via al Cinema Teatro Comunale di Bomporto in collaborazione con la Biblioteca Comunale ‘J.R.R. Tolkien’ la rassegna di tre appuntamenti ‘C’era una domenica…’, che prevede letture in biblioteca per bimbi dai 4 agli 8 anni alle 16 e la proiezione di un film d’animazione per famiglie alle 17.

Le attività in biblioteca sono ad ingresso gratuito previa prenotazione al numero 059/909780 o alla mail biblioteca@comune.bomporto.mo.it, biglietto unico d’ingresso per il cinema 5 euro. Info e prenotazioni cinema: cellulare 333/2424474, mail teatrocomunalebomporto@ater.emr.it

Si parte appunto domenica 19 febbraio con il film “Principi e Principesse” diretto dal francese Michel Ocelot (una bambina e un bambino, grazie all’aiuto di un anziano tecnico di computer, riescono a proiettarsi nella magia di sei storie differenti di cui saranno l’eroina e l’eroe), preceduto dalle letture in musica ‘Il giro del mondo in 80 fiabe’ con Chiara Marinoni e Daniela Bertacchini.

Domenica 19 marzo sarà la volta de “L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri” di Julio Soto Gurpide (il protagonista è un simpatico ma goffo ragnetto che risolve molti casi ma combina sempre guai); prima del film, ‘Brividi e risate tra le pagine’ con Elena Musti.

L’ultimo appuntamento con la rassegna è previsto domenica 2 marzo: prima la lettura animata ‘Re Caccola il Bello’ con Millemagichestorie, a seguire il film “La fata combinaguai” di Caroline Origer (l’incredibile viaggio di una ragazzina incappata all’improvviso in una fata pasticciona).

All’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello la rassegna per famiglie prevede la proiezione sabato 18 febbraio alle 17.30 e alle 19.15 e domenica 19 febbraio alle 16.30 del film d’animazione “Argonuts Missione Olimpo” diretto da David Alaux, Eric Tosti e Jean-François Tosti (il mito di Giasone e degli Argonauti rivissuto da una topolina coraggiosa e dai suoi inseparabili – e pasticcioni – compagni animali) con le voci italiane di Vale & Sara alias Space Family e di Chiara & Mattia Fabiano alias Mc Brothers. Previste anche in questo caso collaborazioni mirate dedicate ai più piccini con la biblioteca Mabic. Info e prenotazioni al numero 059/943010 o alla mail auditoriumferrari@ater.emr.it

‘A spasso nel tempo’ è invece la rassegna dei due laboratori con l’archeologia per viaggiare nel tempo che si terranno presso il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano realizzati in collaborazione con la Biblioteca Comunale ‘Giovanni Santini’, a cui seguiranno due proiezioni sempre di film d’animazione.

Domenica 5 marzo alle 16 si potranno scoprire le meraviglie dell’antica Grecia, per poi godersi alle 17 il film “Argonuts Missione Olimpo”.

Domenica 12 marzo sempre alle 16, si parlerà di mummificazione nell’antico Egitto, prima di fare un salto in sala alle 17 per “Mummie – A spasso nel tempo” di Juan Jesùs Garcìa Galocha (un film d’animazione che unisce passato e presente in un’avventura incredibile per le strade londinesi).

La partecipazione ai laboratori è gratuita, per il cinema 7 euro il biglietto intero e 5 euro il ridotto. Consigliata in entrambi i casi la prenotazione al cellulare 333/2455578 o alla mail info@cinemateatromacmazzieri.it Inoltre, dal 1° al 15 marzo i bambini e le bambine che in biblioteca prenderanno a prestito un libro dagli scaffali tematici su Grecia ed Egitto riceveranno un punto sulla tesserina della biblioteca.

Il progetto

‘Vivi Mò I Tuoi Cinema’ si prefigge di intrecciare ed arricchire – con il contributo attivo di diverse associazioni del territorio, varie per scopi e natura – l’offerta cinematografica di tre delle sale gestite direttamente da ATER Fondazione in provincia di Modena, ovvero il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano, l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello e il Cinema Teatro Comunale di Bomporto. Perché l’andare al cinema diventi molto di più della sola visione del film in sala, e possa essere un’esperienza interattiva che coinvolga le persone soprattutto dal punto di vista della socializzazione e della condivisione di esperienze.

Tre realtà – ognuna con la sua storia – che rappresentano un ruolo fondamentale per la fruizione del cinema da parte degli abitanti di ogni cittadina; tre realtà per cui ATER Fondazione ha messo e mette in atto strategie di fidelizzazione che il progetto “Vivi Mo’ I Tuoi Cinema” si propone di uniformare tenendo sempre presente le particolarità esistenti.

