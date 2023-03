40enne trovato morto in casa a Casinalbo: era legato

CASINALBO – Un uomo di 40 anni, Alessandro Gozzoli, è stato trovato morto ne pomeriggio di ieri, venerdì 10 marzo, in un’abitazione di Casinalbo, comune di Formigine. L’uomo, originario di Bazzano in provincia di Bologna, è stato trovato morto dalla sorella, dopo che alla mattina non si era presentato al lavoro a Modena, dove era impiegato in un’agenzia per la consulenza per il lavoro e da quel momento erano iniziate le ricerche da parte dei familiari. La donna era entrata nell’abitazione non avendo più notizie del fratello, che non rispondeva al telefono. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo, il medico legale, il pubblico ministero. Ad aumentare il mistero intorno alla morte dell’uomo, il fatto che il 40enne fosse legato con corde. Tra le ipotesi degli inquirenti, si legge sulla stampa locale, quella di un gioco erotico finito male.

