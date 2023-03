A Mirandola tutti pazzi per Laura Pausini

MIRANDOLA – A Mirandola tutti pazzi per Laura Pausini. La cantante romagnola, infatti, nella giornata di ieri, mercoledì 29 marzo, era in città per un‘intervista in programma in serata negli studi di Radio Pico per presentare il nuovo singolo e il tour mondiale in partenza il prossimo dicembre.

La visita di Laura Pausini nella città dei Pico è stata occasione per i tantissimi fan della Bassa modenese per incontrarla dal vivo: tra loro, anche i ragazzi di Anffas Mirandola, che avevano in serbo un “dolce omaggio” per la cantante: le hanno, infatti, consegnato i biscotti della Frolleria Anffas Mirandola.

La presenza di Laura Pausini a Mirandola ha costretto la Polizia Locale a qualche momentanea modifica della viabilità, dovuta proprio alla presenza di numerosi fan della cantante nei pressi della sede di Radio Pico in via Agnini. Nella serata di ieri, infatti, è stato chiuso alla circolazione il tratto finale di via Giolitti.

