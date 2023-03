Aumento Irpef a Carpi, Novi e Soliera, associazione Carpi Comune: “Sicuri sia unica strada?”

CARPI, SOLIERA, NOVI – Attraverso una nota stampa, l’associazione “Carpi Comune” interviene in merito all’aumento dell’addizionale comunale Irpef nei comuni dell’Unione delle Terre d’Argine, tra cui Carpi, Novi e Soliera:

“Esprimiamo preoccupazione in merito alla notizia di un aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nei comuni delle Terre d’ Argine (incremento dello 0,10% a Carpi e Novi e dello 0,20% a Soliera e Campogalliano). Siamo consapevoli delle maggiori spese che i comuni sono costretti ad affrontare (uno per tutti, i maggiori costi energetici) e dei minori trasferimenti da parte dello Stato centrale agli enti locali, ma anche di fronte a tale situazione crediamo che l’aumento dell’addizionale IRPEF non possa essere l’unica via percorribile.

Crediamo si debba continuare a lavorare contro l’evasione fiscale e si debba far sentire la voce degli enti locali verso lo Stato centrale e il governo per ottenere i giusti trasferimenti necessari al funzionamento dei servizi erogati dai comuni.

Uno degli aspetti che in questi anni ci ha confermato a sostegno di questa amministrazione è stato proprio il blocco di tasse e tariffe comunali, ricorrere oggi, in questa congiuntura ad un rialzo dell’addizionale IRPEF ci lascia politicamente perplessi e perplessi per le ripercussioni sulla vita delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati nostri concittadini.

Esprimiamo quindi sostegno alle sigle sindacali e alle loro proposte per in merito ad elevare la soglia di esenzione e l’applicazione di un meccanismo di progressività”.