Azione e Più Mirandola: “Perchè vendere Aimag ad Hera? Deve mantenere la sua autonomia”

Comunicato stampa di Carlo Prandi e Alexandra Sitta di Azione e Giorgio Siena di Più Mirandola:

Abbiamo, da qualche mese, costituito il comitato “Mirandola 2024” formato dalla Lista civica +Mirandola e

da Azione-Italia Viva Area Nord-MO, forze politiche impegnate a livello nazionale nella costruzione del

Terzo Polo liberal-democratico e riformista.

Nei mesi precedenti, con una visione autonoma, civica e non ideologica, abbiamo iniziato ad affrontare i

problemi connessi al futuro di Mirandola e dell’Area Nord.

Interveniamo sul tema cruciale per la città, e per il territorio, del ruolo di Aimag: la multiutility che gestisce e

eroga servizi per cittadini e imprese.

Aimag è un’azienda di valore che da oltre 60 anni assicura a molti Comuni modenesi e mantovani servizi

essenziali nei settori ambiente, energia e ciclo integrale dell’acqua. Un Patrimonio importante costruito nel

tempo che assicura entrate rilevanti per i bilanci dei Comuni soci.

La vicinanza con gli utenti e la stretta collaborazione con le strutture tecniche comunali hanno sempre

garantito buoni livelli di efficacia ed efficienza, in particolare confrontando gli indicatori dell’Azienda con le

altre realtà del settore.

Questi risultati sono stati ottenuti grazie alle scelte strategiche pianificate in passato dai Comuni proprietari e

realizzate da Amministratori e Manager dell’Azienda.