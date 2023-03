Banca Generali inaugura un nuovo punto operativo a Mirandola

MIRANDOLA – Banca Generali Private rafforza la propria presenza in Emilia-Romagna con un nuovo punto operativo a Mirandola. Nella giornata di oggi, giovedì 2 marzo, alle ore 18, si alza infatti il sipario sui nuovi spazi dedicati alla consulenza finanziaria in piazza della Costituente 68/69.

“In un momento in cui le banche tirano il freno sul territorio noi scegliamo di aumentare la presenza e la vicinanza per rispondere al meglio ai crescenti bisogni di consulenza e protezione patrimoniale. Il nuovo punto operativo a Mirandola segue di pochi mesi la nuova filiale e uffici presentati l’anno scorso rappresentando un nuovo spazio essenziale per accogliere i nostri wealth manager e private banker dell’area. In un momento di grande incertezza per il risparmio zavorrato dalle pressioni inflattive, le tensioni geopolitiche e il rallentamento economico, crediamo sia fondamentale essere al fianco delle famiglie e rispondere con maggior efficacia ai bisogni della nostra clientela” dichiara Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali.