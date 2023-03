Bastiglia, educazione stradale con la Polizia Locale per i bambini delle scuole “Mazzini”

BASTIGLIA – Nella mattinata di ieri, giovedì 2 marzo, gli studenti delle scuole elementari “Mazzini” di Bastiglia hanno proseguito il programma di educazione stradale con l’aiuto di un’agente della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara, che ha spiegato loro i segnali stradali e i buoni comportamenti da adottare quando si utilizza la strada come pedoni e come ciclisti. La lezione è poi proseguita con una passeggiata, nella quale i bambini hanno provato a riconoscere i vari segnali stradali e ad attuare concretamente le regole imparate in aula.

