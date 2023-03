Bastiglia, i cittadini protestano: “Un solo bancomat non è sufficiente”

BASTIGLIA – “Un solo bancomat in tutto il paese non basta”. E’ quanto rivendicano i cittadini di Bastiglia, stanchi di doversi spostare nei paesi limitrofi per prelevare denaro in contanti da quando a Bastiglia è rimasto un solo bancomat, quello della Banca popolare dell’Emilia-Romagna, che per di più, permette di prelevare solo a chi ha un conto in quella banca e che, denunciano ancora i cittadini, spesso non è funzionante soprattutto nel weekend.

La polemica è stata innescata da un post comparso in un gruppo Facebook cittadino, in cui appunto veniva lamentata l’assenza di un numero maggiore di bancomat e la scomodità di doversi recare fuori paese per prelevare. Scomodità per chi è dotato di automobile che può trasformarsi in impossibilità di ritirare il proprio denaro per chi non è fornito di un proprio mezzo di trasporto. Il post è stato poi commentato da diversi altri cittadini che condividevano quanto scritto e riportavano le proprie esperienze: da chi lamenta la generale chiusura, in tutta Italia, di filiali di banche e, dunque, di punti bancomat, a chi invoca almeno la presenza di un Postamat, presente in alcuni paesi limitrofi.

Proprio sulla possibilità di installare un Postamat anche a Bastiglia sta lavorando la sindaca Francesca Silvestri che, riporta la “Gazzetta di Modena”, spiega di averne “richiesto insistentemente l’installazione, che dovrebbe arrivare prossimamente. Contiamo che arrivi in tempi brevi”.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: