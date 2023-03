Bilancio Unione Terre d’Argine, Arletti (FdI): “Depotenziata la Polizia Locale”

SOLIERA, NOVI DI MODENA, CARPI – Nella serata di ieri, mercoledì 29 marzo, il bilancio dell’Unione delle Terre d’Argine è stato approvato dal Consiglio dell’Unione con il voto favorevole del centrosinistra e il voto contrario delle opposizioni.

Annalisa Arletti, capogruppo di Fratelli d’Italia, interviene per commentare il voto contrario:

“Non possiamo votare un bilancio che realizza un depotenziamento della sicurezza urbana. La spesa sulla Polizia Locale nell’Unione delle Terre d’Argine passa da 2 milioni di euro nel 2019 ad un previsione per il 2023 di 848.000 euro.E’ in atto un vero e proprio disinvestimento da parte della sinistra che amministra. Vi è infatti un evidente squilibrio tra quanto viene incassato dalle sanzioni in materia di codice della strada e quanto viene poi investito sulla sicurezza stradale e sulla viabilità. Non è giusto riversare sui cittadini solo costi, considerando anche l’aumento dell’addizionale Irpef che avverrà quest’anno per tutti i Comuni dell’Unione, senza investire nella loro sicurezza. Il presidente dell’Unione Alberto Bellelli non fa che scrivere lettere al governo o al prefetto, ma dimentica di fare la sua parte per mettere in sicurezza Carpi e gli altri Comuni con gli strumenti che ha a disposizione”.