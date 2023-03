Calcio a 5: Modena Cavezzo ko contro il Cesena, goleada della Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini – Calcio a 5: in campo sabato 4 marzo sia il Modena Cavezzo Futsal, impegnato nel Girone B di Serie A2, che la Pro Patria San Felice, che milita nel Girone A di Serie D. Gioie e dolori per le formazioni della Bassa modenese: se la Pro Patria San Felice, infatti, supera con un 12-0 che non lascia spazio a repliche la Legione Parmense, conquistando così la tredicesima vittoria in altrettante gare di campionato, il Modena Cavezzo cade, invece, sul campo del Futsal Cesena con il punteggio di 6-3 e vede, dunque, allontanarsi la zona playoff, ora distante sette punti a causa della contemporanea vittoria della Roma sul campo dell’Italpol.

Nel Girone A (Modena) di Serie D, mattatore per la Pro Patria San Felice è Cellurale, con una tripletta, seguito a ruota da Golinelli e Guerra, autori di una doppietta a testa. In gol anche Spatari, S. Spinelli e Degli Esposti. Un’autorete chiude il computo delle marcature giallorosse contro la Legione Parmense penultima in classifica. La Pro Patria San Felice si porta dunque a +13 sul secondo posto, occupato dal Futsal Shqiponja, bloccato sull’1-1 dallo Sporting Club Sant’Ilario. In A2, invece, non bastano al Modena Cavezzo Futsal la doppietta di Aieta e il gol di Amarante per portare a casa punti dalla trasferta di Cesena, contro la formazione romagnola terza in classifica.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 25:

Eur Calcio a 5 – Lenzi Automobili Prato 6-2

Lazio C5 – Città di Massa C5 4-3

Italpol C5 – Roma C5 2-3

CLN CUS Molise – Active Network Futsal 1-4

Futsal Cesena – Modena Cavezzo Futsal 6-3

Todis Lido di Ostia – Ecocity Futsal Genzano 3-0

Serie A2, Girone B, classifica:

Ecocity Futsal Genzano 56*

Todis Lido di Ostia 55*

Futsal Cesena 42

Lazio C5 37

Saviatesta Mantova 35*

Roma C5 34

Active Network Futsal 33

CLN CUS Molise 29

Modena Cavezzo Futsal 27

Sporting Hornets Roma 27*

Italpol C5 24*

Eur Calcio a 5 18

Città di Massa C5 9

Lenzi Automobili Prato 4*

*una partita in meno

Serie D, Girone A (Modena), risultati giornata 13:

Fabbrico – Corte Calcio (sospesa)

Emilia Futsal Accademy – Carpaneto Chero 1922 3-0

Futsal Shqiponja – Sporting Club Sant’Ilario 1-1

Pro Patria San Felice – Legione Parmense 12-0

Virtus Cibeno – Original Celtic Bhoys 1-1

Serie D, Girone A (Modena), classifica:

Pro Patria San Felice 39

Futsal Shqiponja 26

Emilia Futsal Accademy 25*

Sporting Club Sant’Ilario 23

Virtus Cibeno 19

Carpaneto Chero 1922 17

Original Celtic Bhoys 13*

Corte Calcio 9*

Legione Parmense 7

Fabbrico 5*

*una partita in meno

