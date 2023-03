Calcio, Modena: rinnova capitan Pergreffi, al Braglia arriva il Pisa

di Simone Guandalini – In uno dei momenti più delicati della stagione del Modena, reduce da tre sconfitte consecutive contro Reggina, Ascoli e Como, forse il periodo più complicato del campionato dei canarini insieme all’avvio, quando erano arrivate cinque sconfitte nelle prime sei giornate di campionato, arriva una buona notizia per i tifosi gialloblù: la società canarina ha, infatti, annunciato di aver raggiunto l’accordo con capitan Antonio Pergreffi per il rinnovo del contratto fino al 2025.

“Il momento è particolare, non possiamo nasconderci – analizza il difensore ex Piacenza, come riportato sul sito del Modena -. Abbiamo già vissuto periodi simili e ne siamo sempre riusciti con la forza dell’unione. Adesso stiamo svolgendo una settimana tipo e possiamo quindi prepararci al meglio per la prossima col Pisa: sarà una battaglia”.

Obiettivo, dunque, rifarsi subito sul campo dopo gli ultimi risultati negativi e ritrovare soprattutto nella gara contro il Pisa quel feeling col Braglia che era valso due vittorie (contro Cosenza e Cagliari) e un pareggio (contro il Genoa) casalinghi prima dello stop contro l’Ascoli nel turno infrasettimanale.

Intanto, nella giornata di ieri, 8 marzo, il mondo gialloblù di oggi e di ieri si è riunito per partecipare ai funerali di Walter Vecchi, storico magazziniere, insieme alla moglie Viviana, della società canarina, scomparso nei giorni scorsi

