Capriolo salvato dopo essere finito nell’alveo di un canale

Nella mattinata di oggi, martedì 28 marzo, durante un giro di monitoraggio degli argini del Sabbioncello, due dipendenti del Consorzio della Bonifica Burana hanno trovato un capriolo stremato dal tentativo di risalire la sponda rivestita in cemento, nell’alveo del canale Gronda Sud in gestione al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po , in Comune di San Giacomo delle Segnate, in provincia di Mantova. Chiamati i colleghi di Terre dei Gonzaga, insieme hanno messo in salvo il capriolo.

Il canale Sabbioncello, gestito dal Consorzio della Bonifica Burana, infatti, nel suo primo tratto attraversa il comprensorio dei Terre di Gonzaga in Destra Po dove – grazie ad una convenzione tra i due Consorzi -, viene distribuita acqua per irrigazione, per entrare poi nel comprensorio Burana e portare acqua fino alle porte di Modena.

