Carpi, Marco Scarpati presenta “La posizione del missionario e altre storie vere di bambini”

CARPI – Marco Scarpati sarà ospite di Pierluigi Senatore, nella serata di oggi, lunedì 13 marzo, all’auditorium “Loria” di Carpi, nell’ambito della rassegna “Ne vale la pena”. Appuntamento alle ore 20.45 per la presentazione del libro “La posizione del missionario e altre storie vere di bambini”.

Quattro decenni di lavoro come avvocato e cooperante hanno permesso a Marco Scarpati di incontrare e aiutare bambine e bambini in quattro continenti, talvolta rappresentandoli in tribunale. Bambini che, a un certo punto della loro vita, sono diventati vittime di un meccanismo inarrestabile che li ha portati ad affrontare qualcosa di incredibile, di ingiusto. Di folle.

Spesso è stato ospite del Maurizio Costanzo Show per raccontare le drammatiche storie di bambini abusati in giro per il Mondo. Inoltre è stato consulente di molti Governi come esperto di Diritti umani e dei Minori

In questo libro prezioso e delicato, ma che non fa sconti, si raccontano alcune di quelle storie di vita. Con esse, le storie degli abusatori, come quella del sacerdote che tutti credevano santo e che ha “collezionato” nel suo letto decine, forse centinaia di bambini. O dell’elettricista trovato nudo con una bambina di una dozzina di anni che vive facendo “massaggi affettuosi” per pochi dollari. O quella di un bambino piccolissimo che diventa l’amante dello zio. Storie di falsi santi che si trasformano in aguzzini davanti ai corpi innocenti di bambini. Ma anche di rivalsa e di speranza in un mondo migliore.

