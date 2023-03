Decreto carburanti, i benzinai: “Norma che penalizza i gestori; si lavori ad un miglioramento”

E’ quanto denuncia la Federazione modenese dei benzinai che, nonostante l’approvazione del Dl carburanti in Parlamento, chiede che si arrivi ad una norma che tuteli il lavoro onesto e trasparente dei gestori degli impianti e i consumatori.

Commenta il presidente Faib Confesercenti Franco Giberti:

“Prendiamo atto che il Parlamento, nella sua sovranità, non è stato in grado di apportare le modifiche che tutti, a cominciare dall’Antitrust, avevamo suggerito. Ora il confronto si sposta in sede ministeriale e tecnica, affinché si arrivi ad una norma che tuteli trasparenza e consumatori, senza ulteriori inutili penalizzazioni nei confronti dei gestori che non hanno nessun ruolo nelle politiche dei prezzi”.