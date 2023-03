“E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

di Francesca Monari

Ci vediamo uno di questi giorni di Federica Bosco, edito da Garzanti

A volte per far nascere un’amicizia senza fine basta un biscotto condiviso nel cortile della scuola. Così è stato per Ludovica e Caterina, che da quel giorno sono diventate come sorelle. Sorelle che non potrebbero essere più diverse l’una dall’altra ma che insieme affrontano temi forti tra cui la malattia, l’adolescenza, i rapporti d’amore distruttivi.

Salute a tutti i costi di Nicole Ticchi, edito da codice edizioni

La sostenibilità della ricerca farmaceutica è un argomento più che mai attuale e questo libro di scienza, di conoscenza e di curiosità, ci racconta l’impatto che la cura della nostra salute ha sull’ambiente e sulla società a livello globale.

Custodi del vino. Storie di un’Italia che resiste e rinasce di Laura Donadoni, edito da Slow Food

Un viaggio in tutte le regioni italiane per raccontare storie di persone che, attraverso il vino, hanno riscattato o faranno rinascere un territorio. Un percorso che, pagina dopo pagina, vi farà scoprire un lato mai raccontato dei protagonisti del vino e storie fino a oggi sconosciute ai più.

Assurdità alimentari. Dalle fake news alla scienza della nutrizione di Marco Capocasa e Davide Venier, edito da Castelvecchi

Si tratta di un interessante vademecum in cui gli autori spiegano come ci si può difendere dall’insensatezza di numerose fake news alimentari. Diffuse purtroppo rapidamente e considerate erroneamente vere, rischiando di promuovere uno stile di vita dannoso

L’istinto del gatto di Sonia Sacrato, edito da Newton Compton

Il secondo romanzo di una serie di gialli che vede come protagonisti la professoressa di storia dell’arte, senza incarico fisso e quindi girovaga, Cloe Damiani e il suo gattone nero coccoloso, intelligente e non privo di spirito d’iniziativa Pablo. E poiché si legge in un attimo, adesso non resta che attendere il terzo!

Speciale ragazzi dagli 8 anni

Pianeta Nascosto di Ben Rothery, edito da Rizzoli

“Questa è la mia lettera d’amore per il Pianeta Terra. Spero che possa risvegliare in voi lo stesso senso di meraviglia che da sempre provo di fronte alla natura”. Così l’autore ci presenta questo libro magnificamente illustrato.

