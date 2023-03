Estate in alternanza: aperte le adesioni agli stage estivi per le terze e le quarte delle superiori

Rinnovato per il 2023 il Protocollo d’intesa dell’iniziativa “Estate in alternanza” che prevede l’attivazione di stage formativi in azienda da svolgersi nel periodo estivo. Il progetto è rivolto alle classi terze e quarte delle Scuole secondarie di II grado della provincia di Modena e si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, creando un collegamento tra quanto studiato sui banchi di scuola e il contesto lavorativo.

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta sempre più una modalità di formazione utile sia per orientare i giovani che nello sviluppo di un valore educativo del lavoro. Questa iniziativa, portata avanti dalla Camera di commercio e dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ufficio VIII assieme ai dirigenti delle scuole capofila dei 3 Ambiti territoriali 9, 10 e 11, è promossa ormai da tempo e riscuote di anno in anno sempre maggiori richieste di partecipazione. Solo nel 2022, quasi mille studenti appartenenti a 28 scuole hanno preso parte all’iniziativa.

Gli stage, della durata complessiva di almeno 4 settimane, saranno effettuati in continuità o meno rispetto ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) curricolari, realizzati nel corso dell’anno scolastico.

Il programma parte con l’adesione degli istituti di istruzione interessati a collocare in stage i propri studenti, da effettuarsi via pec alla Camera di commercio entro il 31 marzo 2023. Gli studenti, invece, hanno tempo fino al 29 aprile per manifestare il proprio interesse ai tutor scolastici.

Per le strutture ospitanti, sia che si tratti di un’impresa o di altri soggetti (libero professionista, ente pubblico, ente privato), la scadenza è fissata al 31 maggio, data entro cui comunicare direttamente alle scuole la propria disponibilità ad ospitare studenti in stage nel periodo estivo, precisando le 4 settimane, anche non consecutive, in cui intendono accogliere gli studenti, a fronte di una borsa di studio pari a 400 € da liquidare entro 30 giorni dal termine dello stage. Il percorso avrà seguito solo se lo studente confermerà la propria disponibilità per il periodo proposto.

