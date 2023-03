“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

di Francesca Monari

Longiano (FC) – Porta a spasso i passatelli

Ha 45 anni Simone Silvani quando sceglie di cambiare vita. Dopo tredici anni di libera professione come architetto decide di seguire la sua passione per la cucina. E così, dopo diversi corsi e stage nel settore, oggi con il suo food truck “Aspasso” gira per l’Emilia Romagna promuovendo il piatto tipico della sua regione: i passatelli.

Cattolica (RN)

E’ tempo di assunzioni stagionali e il Be Kind, un locale gestito da un gruppo di giovani, ha deciso di fare le selezioni ‘al contrario’. Hanno messo ‘nero su bianco’ quanto possono offrire, pubblicando il loro di curriculum. Bell’idea no? E se cercate un impiego stagionale o siete semplicemente incuriositi di leggerlo, lo trovate sulle loro pagine social!

Lavori e futuro. Tra le nuove professioni il Maker ovvero l’Artigiano digitale

Se ti piace progettare, disegnare e realizzare prodotti – avvalendoti ad esempio dell’informatica per creare oggetti 3D – potresti scoprirti Maker e avviare una tua attività. Sono sempre più numerose le piattaforme digitali che permettono a questi artisti di avere uno spazio online per la vendita dei loro prodotti.

Discretionary time off, ovvero le ferie illimitate

Mentre in Italia molti lavoratori tendono a prendere meno giorni liberi di quelli a cui avrebbero diritto, negli Stati Uniti alcune aziende hanno abolito il numero di giorni di ferie che un dipendente può prendere in un anno. Ci si accorda con il proprio manager per richiedere ferie quando se ne ha bisogno. Pare lo facciano per essere più attrattive perché l’equilibrio lavoro-tempo libero è sempre più richiesto dai nuovi assunti.

