Massa Finalese, domenica 26 marzo giornata di pulizia di fossi e argini

FINALE EMILIA – Le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena e il gruppo di volontari Manipulite saranno impegnati domenica 26 marzo in una pulizia dei fossi e degli argini a Massa Finalese.

Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti è alle ore 9.30 al Centro Sportivo di via per Mirandola. Per chi preferirà partire da Finale Emilia, il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso il parcheggio delle ex scuole elementari in via Monte Grappa.

I volontari intenzionati a partecipare sono pregati di munirsi di scarpe impermeabili o stivali e guanti.

