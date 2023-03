Mirandola, il numero di abitanti continua a crescere: sfiorato il massimo storico del 2012

MIRANDOLA – Mirandola continua a crescere a livello demografico e si attesta – rende noto l’Amministrazione comunale mirandolese basandosi sui dati relativi all’ultima verifica realizzata lo scorso dicembre 2022 – a quota 24.323 abitanti sul territorio comunale, sfiorando il massimo storico toccato nel primo semestre dello scorso 2012 (24.680). Un trend in costante crescita, iniziato a partire dallo scorso 2017, al termine di un lustro di pesantissima flessione caratterizzata da un decremento demografico (fra capoluogo e frazioni) di oltre 1.000 abitanti. Forte di questi dati, l’Amministrazione rende noto di intendere proseguire nelle politiche di massima ricerca dell’efficientamento dei servizi al cittadino, con l’obiettivo – spiega il Comune – di dare ulteriore impulso alla capacità di popolamento del capoluogo e delle frazioni.

“Il costante aumento demografico sul territorio comunale certifica come il lavoro, in questa decade post sisma, non sia stato solamente incentrato sulla ricostruzione degli edifici ma si sia operato al fine di recuperare la piena attrattività del nostro territorio comunale – commenta l’assessora alle Pari opportunità Federica Luppi – Si tratta di un trend che pone Mirandola in controtendenza con tanti comuni limitrofi: un segnale che ci stimola ulteriormente nella ricerca di iniziative e di politiche rivolte alle esigenze dei residenti di tutte le fasce d’età”.