Mirandola, incidente sulla Strada Statale 12: auto si ribalta

MIRANDOLA – Un incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 9 marzo, sulla strada statale 12, nei pressi dell’incrocio con via Malavicina, in territorio mirandolese, non lontano dal confine con la provincia di Mantova. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata, finendo nel fossato accanto alla carreggiata. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Mirandola.

