Mirandola, laureati presso UniMarconi gli operatori di Polizia Locale Valerio Zoni e Emiliano Gatti

MIRANDOLA – Laurea in Scienze politiche e Relazioni internazionali presso UniMarconi per due operatori della Polizia Locale di Mirandola, l’assistente capo Valerio Zoni e l’assistente Emiliano Gatti. Per i due operatori, laureatisi nella giornata di ieri, giovedì 9 marzo, arrivano le congratulazioni dei colleghi della Polizia Locale di Mirandola e del sindaco Alberto Greco.

