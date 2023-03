Modena, doppio ko contro Reggina e Ascoli: ora la trasferta di Como per rialzare la testa

di Simone Guandalini – Settimana da dimenticare quella tuttora in corso per il Modena di mister Tesser, reduce da un doppio ko nel giro di cinque giorni contro Reggina prima e Ascoli poi che ha smorzato l’entusiasmo accesosi tra i tifosi canarini dopo i due successi consecutivi contro Cagliari e Brescia e il buon pareggio casalingo contro il Genoa secondo in classifica.

Niente di troppo preoccupante: la zona calda della classifica resta, infatti, ancora distante sei punti, visti i contemporanei passi falsi di Venezia e Benevento e, anzi, i canarini, nonostante le due sconfitte consecutive, rimangono più vicini alla zona playoff, ancora alla portata dei gialli con soli due punti da recuperare su Parma e Palermo, che a quella playout. Tuttavia, se la sconfitta rimediata sabato a Reggio Calabria può essere considerata fisiologica, viste le tante indisponibilità tra le fila dei canarini e il valore dell’avversario, quella casalinga contro l’Ascoli nel turno infrasettimanale (gara decisa da una rete di Mendes nella ripresa) ha fatto suonare un piccolo campanello d’allarme tra tifosi e addetti ai lavori.

Fortunatamente, il calendario offre subito una chance di rivincita agli uomini di mister Tesser che torneranno in campo già domenica 5 marzo sul campo del Como, a -3 dal Modena in classifica, ma desideroso di rifarsi, oltre che per la rivalità tra le due piazze, anche per la bruciante sconfitta dell’andata, quando al Braglia i gialli si imposero con un 5-1 che non lasciava spazio a discussioni. Sarà, dunque, il campo a dire se le due sconfitte contro Reggina e Ascoli possono essere considerate una defaillance momentanea oppure se nascondono problematiche più serie.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017