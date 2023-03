Movimento 5 Stelle, Massimo Bonora è il nuovo coordinatore provinciale di Modena

Dopo le tappe di Ravenna e Bologna, si è tenuta oggi, sabato 11 marzo, la presentazione del nuovo coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Modena, Massimo Bonora. La conferenza si è svolta alla presenza dei referenti regionali, Marco Croatti e Gabriele Lanzi. Così in una nota i referenti del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi e il coordinatore provinciale di Modena, Massimo Bonora:

“Con la nomina dei coordinatori provinciali si completa il complesso percorso di riorganizzazione interna del Movimento 5 Stelle. Un percorso difficile, complicato dalle gravi crisi attraversate dal Paese negli ultimi anni, che Giuseppe Conte ha portato a termine con grande abnegazione. Il coordinatore provinciale sarà un presidio fondamentale per garantire una nostra presenza capillare sui territori. E da adesso saranno proprio i gruppi territoriali ad assumere un ruolo centrale per l’attività politica del Movimento 5 Stelle. A Massimo Bonora e tutti i neo-coordinatori va il nostro augurio di buon lavoro. Mandiamo lo stesso augurio anche a ogni attivista. Ognuno di loro avrà un ruolo altrettanto decisivo per dare voce alle istanze dei cittadini e per portare avanti le nostre battaglie”.