Pallavolo, Volley Modena cade in casa contro San Damaso

MODENA – Alla palestra Guarini è andata in scena la diciannovesima giornata del Girone D di Serie B1 femminile, San Damaso fa visita ai padroni di casa del Volley Modena. Il sestetto inziale delle gialloblù è composto da Coccoli, Kraja, Malenotti, Tonello, Lorenzi, Boscani e Fiore.

Il primo set è subito un botta e risposta tra le due compagini: 5-5 nella prima frazione. Due schiacciate di Kraja non bastano, 12-12: la Tieffe non molla. Sorpasso San Damaso 18-15, time out Marazzi. Allungo bruciante della Tieffe che vince il primo set 25-15.

Nel secondo set parte forte San Damaso portandosi sul 4-2 con un ace di Baldoni. La Tieffe raggiunge le quattro lunghezze di vantaggio con un errore di Martinato: 11-7. Baldoni porta il massimo vantaggio alla Tieffe: 16-11. Ace di Bellei, 21-14 e time out Modena. 25-15, il secondo set va alla Tieffe.

Il terzo set inizia con San Damaso davanti 5-3: time out Marazzi. Sorpasso Modena con Tonello, 7-5. Contro sorpasso della Tieffe: 13-12. Boscani riporta Modena in parità: 16-16. Martinato porta in vantaggio le gialloblù: 20-18. San Damaso vince un combattutissimo terzo set 25-23 e chiude la partita sul 3-0

